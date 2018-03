Infomédiaire Maroc – ‘‘En lice pour devenir le 2ème pays africain à accueillir en 2026 la compétition phare de la FIFA, le Maroc a toutes les chances de l’emporter s’il parvient à convaincre de ses atouts : proximité, sécurité, dimension africaine et passion pour le football’’.

Tel est le constat dressé par Martial Berset, président de l’Association suisse des arbitres (ASA), pour qui « il est temps de rendre justice au Maroc et à l’Afrique » qui n’a eu droit à l’organisation que d’une seule Coupe du monde, en 2010.

« Lorsqu’on parle du continent africain, c’est le pays qui mérite le plus d’accueillir la grand-messe footballistique et ses atouts pour cela sont indéniables », a-t-il déclaré. De l’avis de ce connaisseur du football suisse et européen, les avantages du Maroc sont nombreux, en 1er lieu la proximité horaire avec l’Europe et l’Afrique et les faibles distances à parcourir entre les villes, ce qui facilitera les déplacements.

Rédaction Infomédiaire