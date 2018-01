Infomédiaire Maroc – Dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud, le secrétariat d’Etat chargé de l’Eau procèdera au lancement des travaux de réalisation de 4 barrages collinaires dans les provinces de Laâyoune, Smara et Tarfaya pour une capacité totale de 1,7 millions m3.

Il s’agit des barrages Lamhajib, Sidi Ahmed Rguibi, Kssat et Labouira, en plus du projet d’alimentation artificielle de la nappe phréatique de Foum El Oued, a indiqué le Secrétariat d’Etat, relevant que ces installations hydrauliques importantes permettront de mobiliser des ressources supplémentaires en vue de garantir la satisfaction des besoins en eau potable et d’abreuvement de bétail et l’alimentation de la nappe phréatique.

Rédaction Infomédiaire