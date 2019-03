L’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en Afrique sera le thème phare des assises du Conseil scientifique et technique de l’Association africaine de l’eau (AAE), prévues du 01 au 05 avril à Rabat. Les discussions de cette rencontre devront s’articuler autour du financement, de la coopération et du renforcement des capacités en tant que leviers pour l’amélioration de l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement dans le continent, indique un communiqué de l’AAE.

Cet évènement international verra la participation de plus de 200 décideurs du secteur de l’eau et de l’assainissement au niveau de l’Afrique et des autres continents. Il permettra entre autres de débattre des défis auxquels le continent fait face en termes d’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, ainsi que des perspectives visant à améliorer l’accès à ces prestations de base indispensables pour le développement durable.

Créée en 1980, l’Association africaine de l’eau, initialement appelée Union africaine des distributeurs d’eau, contribue à influencer les politiques du secteur en Afrique et accompagne ses membres en vue de la réalisation des objectifs fixés par la communauté internationale en matière d’accès des populations à l’eau potable et aux services d’assainissement. L’AAE est une organisation qui regroupe les sociétés de production et de distribution d’eau potable, les sociétés de fourniture de services d’assainissement et celles de régulation de la politique du secteur au niveau de chaque pays d’Afrique.

IM