L’Institut Cervantès et les ambassades des pays hispanophones représentés à Rabat organisent le long du mois d’avril un programme dont le dénominateur commun est la langue espagnole, avec deux événements phares que sont le 5ème Festival du film latino, auquel se joignent le Brésil et le Maroc, et la 4ème Semaine de la langue espagnole.

A cette occasion, 13 films seront projetés dans le cadre du Festival du film latino, qui se tiendra du 2 au 14 avril à Rabat, avec la participation de la République Dominicaine, du Mexique, de l’Argentine, de l’Espagne, du Pérou, du Paraguay, de la Colombie, du Panama, du Maroc, du Chili, du Brésil, du Guatemala et du Venezuela, indique un communiqué de l’Institut.

Quant à la Semaine de la langue espagnole, elle sera inaugurée le 23 avril, Journée commémorative des décès de Miguel de Cervantès et d’Inca Garcilaso de la Vega, et proclamée Journée de la langue espagnole par l’ONU.

Au programme de cette semaine figurent la traditionnelle et marathonienne lecture de Don Quichotte, réalisée par relais et pendant plusieurs heures, par de nombreuses personnes pouvant lire un texte en espagnol, outre les interventions d’universitaires, d’académiciens et d’experts en didactique, en traduction et en philologie, ainsi qu’une soirée de Fiesta latina, de danse salsa et de rythmes latins.

Plus de 572 millions de personnes parlent espagnol dans le monde, dont 477 millions sont des locuteurs natifs, soit cinq millions de plus qu’il y a un an. Au milieu de ce siècle, 754 millions de personnes seront hispanophones, selon le communiqué.

La langue espagnole, souligne-t-on, est la deuxième langue la plus parlée sur la planète, à la fois par le nombre de personnes qui l’ont comme première langue, après le chinois mandarin, que par le nombre de personnes (après l’anglais) qui l’acquièrent tout au long de leur vie.

IM