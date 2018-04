Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de mise œuvre de la nouvelle dynamique que connaissent les relations politiques et diplomatiques maroco-nigérianes, la Secrétaire d’Etat Chargée de l’Eau, Charafat Afailal, a reçu la délégation nigériane de haut niveau présidée par le ministre des Ressources en Eau, Suleiman Hussein Adamu.

Cette rencontre a connu une séance de travail élargie en vue de discuter les opportunités de développement et de consolidation des relations entre le Maroc et le Nigéria dans le secteur de l’eau, afin de mettre en place une coopération bilatérale fructueuse notamment dans les domaines des infrastructures hydrauliques, la bonne gestion de l’eau d’irrigation, en plus de l’échange des expériences et l’appui aux compétences humaines oeuvrant dans ce secteur.

Et à cette occasion, Hussein Adamu a notamment exprimé la volonté de son pays à s’enquérir de l’expérience marocaine dans le domaine de l’eau et du modèle marocain de gestion intégrée et opérationnel des ressources en eau notamment pour le secteur agricole.

