Infomédiaire Maroc – En marge des Assises du Conseil Scientifique et Technique (CST) et de la réunion du Comité de Direction de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) qui se sont tenues à Kampala en Ouganda du 16 au 20 Juillet 2018, Abderrahim El Hafidi, DG de l’ONEE et Président de l’AAE, a participé à la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de National Water and Sewerage Corporation (NWSC) à Kampala le 20 juillet 2018 en présence du Premier Ministre Ougandais, Dr. Ruhakana Rugunda, et de plusieurs dirigeants des sociétés d’eau et d’assainissement en Afrique.

Cette cérémonie a été l’occasion pour procéder à la signature d’un MoU entre l’ONEE représenté par son DG, El Hafidi, et National Water and Sewerage Corporation (NWSC), représenté par son DG, Silver Mugisha.

Le MoU a pour objectif de définir le cadre global de coopération entre les opérateurs Marocain et Ougandais, notamment dans les domaines du contrôle de la qualité de l’eau et l’amélioration des performances techniques et financières dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement.

Rédaction Infomédiaire