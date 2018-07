Infomediaire Maroc – Le Haut-Commissariat aux Eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) a fait état de la mobilisation, entre 2013 et 2017, de plus de 210 millions de dirhams (MDH) pour l’ouverture de 1 237 km de pistes forestières et plus de 294 MDH pour l’entretien et la réhabilitation de 3 918 km de ces pistes.

Dans un communiqué qui dresse le bilan de ses réalisations relatives aux programmes de pistes forestières durant la période allant de 2013 à 2017, le HCEFLCD a noté la réalisation d’études techniques pour 1 898 km moyennant une enveloppe budgétaire de plus de 21 MDH.

La même source a relevé la signature, durant la même période, de près de 410 conventions avec les collectivités territoriales, la société civile et autres partenaires, expliquant que ces conventions ont permis de réaliser des travaux d’ouverture de 446 km et d’aménagement et d’entretien de 1.028 km de pistes.

Le programme financé et réalisé par les collectivités territoriales et les autres partenaires représente pour la même période (2013-2017) 37% pour les ouvertures et 26% pour la réhabilitation des pistes forestières par rapport au programme financé et réalisé par les services du Haut-Commissariat.

