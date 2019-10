Le Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a élaboré, en coordination avec tous les Départements Ministériels et les établissements publics intervenant dans le secteur de l’eau au Maroc, un programme prioritaire d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation pour la période 2019-2026.

Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme prioritaire présenté devant le Roi Mohammed VI le ministère a consacré 44 nouveaux postes budgétaires, au titre de la loi de finances 2019, dédiés au recrutement d’ingénieurs, d’administrateurs et de techniciens de différentes spécialités nécessaires à la réalisation de ce programme prioritaire (Génie civil, hydraulique, géotechnique, géologie, droit, informatique…).

Ces nouveaux profils viendront renforcer les ressources humaines du Département de l’Eau, notamment au niveau des divers chantiers relatifs à ce programme prioritaire, en l’occurrence la réalisation des grands barrages programmés dans tous les bassins hydrauliques et la construction de nombreux petits barrages et lacs collinaires sur tout le territoire national, en plus des canaux d’adduction et de transfert d’eau.

A noter que cette action sera maintenue par le ministère au niveau de la loi de finances 2020 et suivantes, afin de permettre à ce secteur vital de disposer des ressources humaines nécessaires.