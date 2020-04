L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a mis en service un important projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Ouarzazate à partir du barrage Sultan Moulay Ali Cherif

Ce grand projet s’inscrit dans le cadre de la vision du Roi Mohammed VI pour renforcer et sécuriser l’accès à l’eau potable au niveau du Royaume et rentre dans le cadre du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027.

Cet important projet, d’un coût de 220 millions de dirhams, aura des retombées positives sur la ville de Ouarzazate à travers la satisfaction de la demande en eau potable d’une population de 140000 habitants.

Le projet a consisté en la réalisation des principaux ouvrages suivants :

– Une conduite d’eau brute sur une longueur de 5,8 Km ;

– Une station de traitement d’une capacité de production d’eau potable de 250 litres/seconde ;

– Un réservoir de mise en charge de 500 m3 ;

– Une conduite d’eau traitée sur une longueur de 40 Km ;

– Une ligne électrique sur un linéaire de 35 Km.

Ce grand projet permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable à l’horizon 2035 de la ville de Ouarzazate et des localités avoisinantes (Centre Ghessate et douars limitrophes, Commune Ait Zineb, Commune Tarmigte, Centre Taznakhte et douars limitrophes, Parc solaire Noor Ouarzazate). Il contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations et à accompagner le développement socio-économique de la région.