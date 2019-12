Abderrahim El Hafidi, DG de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), représentée par Markus Faschina, Directeur du bureau de la KfW au Maroc, et Jorg Dux, Chef de Division Secteur Eau, Afrique du Nord, ont procédé à la signature de contrats de financement d’un montant global de 55,5 millions d’euros.

Ces contrats portent sur les programmes suivants :

– Le Programme d’Alimentation en Eau Potable des petits et moyens centres (composante2 – tranche 1) pour une enveloppe de 28,5 Millions EUR comportant des mesures d’augmentation et de renforcement de production, de pompage, de transport, de stockage et de distribution d’eau potable pour couvrir les besoins actuels et futurs des zones desservies ou en extension. La population bénéficiaire est de l’ordre de 1,5 million d’habitants actuellement.

– Le Programme d’Alimentation en Eau Potable de Settat et d’Amélioration des Performances pour une enveloppe de 22 Millions EUR visant d’une part à améliorer l’approvisionnement en eau potable de la grande région de Settat à long terme avec des eaux de surface traitées provenant de l’usine de traitement existante de Daourat et d’autre part à améliorer les performances.

La population bénéficiaire s’élève actuellement à environ 352.000 habitants.

– L’augmentation du concours financier réservé à la 2ème phase du programme d’Assainissement des Petits Centres III pour un montant de financement de 4,98 Millions EUR.

Le programme porte sur l’extension et la réhabilitation des systèmes d’assainissement dans de petites et moyennes villes.

– Le financement de l’Etude se rapportant à l’Emissaire d’Eau de mer de la Station de Dessalement d’eau de mer à Sidi Ifni à travers un don de 70 000 euros.

Avec ce concours financier, la contribution financière Allemande à l’ONEE dans le secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement liquide est de l’ordre 9 milliards de dirhams