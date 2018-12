Infomédiaire Maroc – L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ont procédé à la signature de conventions de financement, d’un montant global de près de 70 millions d’euros (M€).

La cérémonie de signature a eu lieu en présence de Abderrahim EL HAFIDI, DG de l’ONEE, Faschina Markus, Directeur du bureau de la KfW au Maroc, et Jorg Dux, Chef de Division Secteur Eau , Afrique du Nord.

Ces financements concernent les programmes suivants :

– Le projet d’AEP de Sidi Ifni et de sa zone littorale par dessalement d’eau de mer et de Tlat Lakhssas et rural avoisinant à partir du barrage Youssef ben Tachfine. Ce projet d’un montant de financement de 30 M€ permettra d’accompagner le développement socio-économique des villes et localités concernées tout en assurant une gestion intégrée des ressources en eau. Le recours au dessalement d’eau de mer étant dicté par la limitation des ressources en eau conventionnelles.

– Programme d’Alimentation en Eau Potable des petits et moyens centres (composante1 – AEP de cinq centres) d’un montant de 27 M€. Ce programme consiste à réaliser des mesures d’extension de cinq systèmes d’AEP déjà existants à travers notamment des mesures d’augmentation de la production, de pompage et de transport d’eau potable pour couvrir les besoins futures des zones desservies (Kelâa des Sraghnas, Salé, Sidi Bettache, Berkane, Taounate).

– Programme d’Alimentation en Eau Potable des zones péri-urbaines relevant des centres de l’ONEE d’un montant de financement de 12,5 M€. Le groupe cible de ce programme concerne environ 460 quartiers potentiels pour lesquels il est prévu des raccordements aux réseaux d’eau potable.

A travers ces financements, le concours de la coopération Allemande s’établit à environ 9 milliards de Dirhams dans le domaine de l’eau potable et de l ‘assainissement liquide.