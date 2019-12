– Lincoln : Un SUV électrique résulterait du rapprochement entre Ford et Rivian, observé en avril 2019, dont la sortie interviendrait en 2022.

– Audi : L’importateur marocain de la marque lance la nouvelle génération de l’A6, une berline statuaire qui est désormais la plus grande de sa catégorie avec une longueur de 4,94 m et un vaste espace habitable, ainsi qu’un coffre de 530 litres.

– Lamborghini : A l’occasion de la finale mondiale du Gran Turismo Championships à Monaco, la marque a dévoilé son nouveau modèle, le V12 Vision GT.

– Ferrari : Le bolide de Michael Schumacher était la vedette de la vente aux enchères de RM Sotheby’s et de la Formule 1, qui s’est tenue le week-end du Grand Prix d’Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina, a été vendue à plus de 6,6 millions de dollars, soit le deuxième montant le plus élevé jamais payé pour une voiture de Formule 1 de l’histoire.

– Porsche : La marque dit avoir enregistré l’intérêt de ‘‘milliers’’ de clients pour la version 100 % électrique de sa Taycan, et les propriétaires de Tesla feraient partie des personnes les plus fréquemment intéressées par la sportive.

– Volkswagen : Au salon de l’automobile de Guangzhou, en Chine, la firme allemande a révélé un monospace, le Viloran, au moment où les SUV enterrent peu à peu cette catégorie.

– Mercedes : Alors que l’on pensait que le constructeur allemand abandonnerait la motorisation V12 sur sa nouvelle Classe S, le PDG de la marque a confirmé que cette noble mécanique sera toujours présente sous le capot de la limousine à l’étoile.

– BMW : Troisième modèle de la série 8 après le coupé et le Cabriolet, le Gran coupé est dotée d’innovations à la pointe de la technologie en matière de commande à bord, de systèmes d’assistance et de connectivité.

– Tesla : Le pionnier des véhicules électriques a annoncé avoir obtenu la cote de sécurité 5 étoiles pour son véhicule utilitaire sport Modèle X aux Etats-Unis et en Europe.

– Mercedes : L’importateur de la marque au Maroc, Auto Nejma, a pris l’initiative de proposer une deuxième édition de son pop-up store de Tanger.

– Kia : Le groupe GBH, distributeur de la marque au Maroc, a mis le digital au cœur de sa stratégie et enrichit son service après‑vente d’un système de prise de rendez‑vous ‘‘100% en ligne’’.

– Mercedes : Le constructeur étoilé allemand présentera la 2ème génération de son SUV d’entrée de gamme, le GLA, le 11 décembre prochain.

– BMW : La marque allemande dévoile la troisième génération de son SUV coupé le X6, qui associe l’agilité et la polyvalence d’un SUV à l’élégance « racée d’un coupé ».

– Audi : La A3 de 4ème génération est annoncée pour le printemps 2020, et sera toujours proposée dans deux déclinaisons de carrosserie : Sportback et Berline.

– Volvo : Lancé en 2015, le SUV haut de gamme XC90 revient dans une nouvelle version 2019.

– BMW : Le groupe va investir environ 400 millions d’euros dans son usine de véhicules à Dingolfing pour la production de la iNEXT.

– Peugeot : Fraîchement arrivée sur le marché marocain, la nouvelle 208 est proposée avec un tarif de lancement de 123 000 dirhams (DH) pour un moteur à essence (75 ch) et 143 000 DH pour un diesel de 90 ch.

– BMW : Le préparateur AC Schnitzer propose une BMW Z4 développant 400 chevaux et pas loin d’un sans-faute esthétique.

– Mercedes : L’actuelle génération de la Classe S vient de passer le cap des 500 000 exemplaires produits, une large partie des ventes (1/3 ) se faisant en Chine.

– Mitsubishi : La gamme des utilitaires de la marque se renforce sur le marché marocain, avec l’arrivée du nouveau Pick-up L200.

– Mini : Le prochain gros projet de la marque sera une petite auto, plus petite que le plus petit des modèles actuels, la Hatch 3 portes qui sera probablement 100% électrique.

– Mercedes : Une nouvelle déclinaison de l’AMG GT Coupé 4 portes devrait voir le jour courant 2020 et sera encore plus ultime et plus puissante grâce à sa technologie hybride rechargeable.

– BMW : Après le crossover urbain X1, la marque allemande électrifiera son cousin décliné en SUV coupé X2

– Audi : La marque, qui a déjà trouvé un nouveau patron, pourrait supprimer jusqu’à 5 000 postes en Allemagne, sur les 60 000 existants.

– Mercedes : Auto Nejma Maroc a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,62 milliard de dirhams (MMDH) à fin septembre 2019 contre plus de 1,48 MMDH à la même période une année auparavant, réalisant une hausse de 8,8%.