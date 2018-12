Infomédiaire Maroc – Entre le 5 et le 7 décembre 2018, Crédit du Maroc a réalisé avec succès son émission de dette subordonnée portant sur un volume de 750 millions de dirhams. Cette opération vise à accompagner le développement de son activité et de renforcer son ratio de solvabilité.

Cette émission a été souscrite plus de 16 fois et portait sur 4 tranches (2 cotées et 2 non cotée) avec une priorité donnée aux tranches à taux fixe. Le taux d’intérêt nominal retenu à l’issue de la séance d’adjudication tenue le 7 décembre ressort à 4,05% pour les tranches fixes A (cotée) et C (non cotée).

Le résultat de cet emprunt, après la séance d’allocation, témoigne de la solidité financière de la banque et de la confiance des investisseurs dans la signature Crédit du Maroc, filiale du Groupe Crédit Agricole France.