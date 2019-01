Infomediaire Maroc – Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable a effectué une visite technique des ouvrages du projet de réutilisation des eaux usées épurées (STEP) de la ville d’Aïn Aouda pour l’arrosage du Golf Royal Dar Essalam et qui rentre dans la nouvelle vision de l’Office pour explorer de nouvelles voies pour la mobilisation de nouvelles ressources en eau non conventionnelles dans une perspective de l’économie de l’eau.

Ce projet, a été mis en place dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Département de l’Eau, l’ONEE, l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia et le Golf Royal Dar Essalam.

Le projet a pour objectif l’arrosage d’environ 95 hectares du Golf Royal Dar Essalam avec un débit moyen journalier de 3300 m3/jour, ce qui permet une économie d’eau potable d’environ 1,2 million de m3 par an.

Le projet consiste en la réalisation d’ouvrages de transfert des eaux usées de la ville d’Ain Aouda ; d’une station d’épuration (STEP) de type boues activées à faible charge avec traitement tertiaire et traitement de l’azote et du phosphore pour une capacité de 10 000 m3/jour et le transfert des eaux épurées vers le Golf Royal Dar Essalam à travers une conduite de 20 Km de longueur et une station de pompage.

Le projet qui est en cours de réalisation par des entreprises marocaines et dont le coût s’élève à 190 Millions de DH, est financé par l’ONEE, le Plan National d’Assainissement liquide (PNA), le Département de l’Eau et l’Agence de Bassin Hydraulique. La mise en service du projet est prévue en juin 2019.

Lors de cette visite, le Directeur Général a pu s’enquérir de l’état d’avancement des différents ouvrages et composantes du projet et a émis à cette occasion un certain nombre d’orientations notamment en matière d’économie d’eau, de réutilisation des eaux épurées, d’optimisation des charges, de l’efficacité énergétique et de la protection de l’environnement.

