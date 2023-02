La cérémonie de lancement du programme d’échange virtuel « Jeunesse pour les Objectifs de développement durable » au titre de l’année scolaire 2022-2023 a eu lieu, mercredi, au Lycée secondaire qualifiant Dar Tounsi relevant de la Direction provinciale de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports de Marrakech.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation internationale pour la formation et le développement (IFTD) et le Département de l’éducation du comté d’Onslow (USA), avec le soutien de l’Initiative Stevens, ce programme cible 08 établissements scolaires marocains et américains, et permet d’associer au total 480 jeunes au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.

Les 4 établissements marocains concernés par ce programme sont les lycées secondaires qualifiants Dar Tounsi, Rahali Al Farouk, Hilali Targa et Acharaf.

Lors de cette cérémonie, il a été procédé, de même, à la remise de Prix aux participants à ce programme d’échange virtuel au titre de l’année scolaire 2021-2022.

Par la même occasion, l’assistance a été conviée à prendre connaissance et à célébrer les productions des élèves participants, des établissements scolaires partenaires ainsi que des enseignants facilitateurs et animateurs de ce Programme.

Lancée en décembre 2021 à partir de l’établissement Al Hilali à Marrakech, cette expérience pilote, qui cible quatre établissements scolaires à Marrakech, vise le renforcement des compétences linguistiques, les Soft Skills et l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi.

Soutenu par l’Initiative Stevens, mise sous tutelle du Département d’Etat US, cet échange virtuel offre aux jeunes une occasion unique de développer certaines compétences essentielles (Leadership, Communication, Résolution de problèmes et Ecoute active) sans quitter leur communauté, les préparant ainsi, à leur future carrière.

En plus de développer des relations avec leurs pairs à l’étranger, les échanges virtuels permettent aux jeunes d’acquérir des compétences du 21e siècle (résolution de problèmes, communication et collaboration interculturelle, pratique de la langue, pensée critique et culture numérique) pour améliorer l’employabilité.

Ce programme rassemble et engage les élèves du secondaire à se renseigner sur les ODD des Nations-Unies et se concentre sur trois ODD, à savoir : l’Objectif 4 (Education de qualité), Objectif 10 (Réduire les inégalités) et l’Objectif 17 (Partenariats).

Créée en 2015 en hommage durable à l’ambassadeur J. Chrisopher Stevens, l’Initiative Stevens est un effort international visant à renforcer les compétences mondiales et les compétences de préparation à la carrière des jeunes aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en développant et en améliorant le domaine des échanges virtuels.