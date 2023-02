Après trois années d’interruption dues à la pandémie, le festival Mawazine-Rythmes du Monde fera son grand retour en 2024 pour sa 19ème édition.

Annonce en a été faite par l’association Maroc Cultures, dans un communiqué, soulignant que cette reprise vient «répondre aux attentes des festivaliers qui se languissent du retour de ce rendez-vous unique et incontournable, au carrefour de toutes les cultures».

Créé en 2001 et placé le Haut patronage royal, le festival Mawazine-Rythmes du Monde est considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde.

Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

Rappelons que lors de sa dernière édition, en 2018, le festival avait battu tous les records, avec près de 3 millions de festivaliers.

Mawazine consacre également plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale, de même qu’il propose un accès gratuit à 90% de ses festivaliers.

Le modèle économique de Mawazine s’appuie sur les revenus tirés des ventes de tickets et du sponsoring des sociétés privées, avec l’accompagnement et la bienveillance des pouvoirs publics, des autorités et des services de sécurité qui se mobilisent pour que Mawazine se déroule dans les meilleures conditions.