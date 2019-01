Infomédiaire Maroc – Les présidents des Confédérations des patronats maghrébins ont convenu, lundi à Nouakchott, d’initier l’élaboration d’un Livre blanc, en vue de lever toutes les barrières de toutes natures qu’elles soient empêchant ou ralentissant les échanges commerciaux entre les cinq pays du Maghreb.

L’annonce a été faite lors des travaux du 4ème Conseil d’administration de l’Union Maghrébine des Employeurs (UME), tenus en marge du Forum économique maghrébin qui a clos ses travaux lundi avec la participation des présidents des Confédérations des patronats maghrébins, dont Salaheddine Mezouar, président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu d’initier la rédaction d’un Livre blanc, qui sera présenté aux chefs de gouvernements des 5 pays, afin de lever toutes les barrières entravant les échanges commerciaux entre tous les pays du Maghreb.

Les responsables des organisations patronales se sont également mises d’accord d’institutionnaliser et d’accélérer la tenue de Forums économiques maghrébins, pour favoriser la mise en contact des entreprises membres et développer les relations d’affaires entre les cinq pays, outre de tenir plus fréquemment des réunions du conseil d’administration de l’UME.

Le Conseil d’administration a été l’occasion de discuter de la mission et des objectifs assignés à la présidence mauritanienne de l’UME, ainsi que les modalités de fonctionnement interne.

Lors d’une allocution de circonstance, Mezouar a plaidé pour le renforcement de la coopération et l’échange d’expériences entre les différentes confédérations patronales maghrébines, rappelant les engagements de l’UME et la nécessité de continuer la mise en œuvre des actions prévues par l’initiative maghrébine du commerce et de l’investissement, feuille de route commune aux différentes confédérations patronales dans le cadre de l’Union maghrébine des employeurs.

Mezouar a invité, à cet égard, ses homologues à prendre part à la prochaine Université d’été de la CGEM, durant laquelle un panel Maghreb sera programmé et en marge de laquelle se tiendra une réunion du Conseil d’administration de l’UME.

L’ordre du jour du Forum économique maghrébin, auquel ont assisté plusieurs responsables de la CGEM et environ 20 entreprises marocaines, comprend des présentations sur l’intégration économique entre les pays du Maghreb, le climat des affaires et les opportunités d’investissement dans chaque pays, outre des rencontres entre hommes d’affaires.

L’Union maghrébine des employeurs, créée en 2006 à Rabat à l’issue de la première réunion des présidents des Confédérations des employeurs du Maghreb, vise notamment à développer le commerce entre les pays maghrébins et à assurer la fluidité des investissements pour rendre le Maghreb plus intégré et plus attractif.

Depuis sa fondation, l’UME qui comprend la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) et le Conseil des employeurs de la Libye, a tenu trois congrès à Alger (2009), Tunis (2010) et Marrakech (2014).

