Parmi les pays d’Afrique du Nord, le Maroc est le pays qui “maîtrise le mieux la pandémie” liée au nouveau coronavirus grâce aux mesures proactives entreprises par le Royaume depuis l’apparition des premiers cas, souligne un rapport publié récemment en Espagne.

Contrairement à d’autres pays de la région “dépendants directement des revenus pétroliers et touristiques” et qui seront les “pays les plus touchés” par la crise du coronavirus, le Maroc dispose de l’économie “la plus diversifiée” de l’Afrique du Nord, ce qui permettra au Royaume de renforcer sa position comme “une niche d’opportunités”, explique la Chambre de commerce de Valence, une région qui représente 10% du PIB de l’Espagne.