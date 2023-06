Le déficit commercial du Maroc s’est établi à près de 116,58 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2023, en hausse de 1,7% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des Changes. Les importations ont augmenté de 2,8% à plus de 301,47 MMDH et les exportations ont progressé de 3,6% à 184,89 MMDH, précise l’Office dans un document sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mai, notant que le taux de couverture s’est établi à 61,3% contre 60,9% une année auparavant.

La hausse des importations de biens est due aux achats des biens d’équipement, des produits finis de consommation et à ceux des produits alimentaires, explique l’Office. En effet, les importations des biens d’équipement se sont accrues de 20,2% à 65,86 MMDH à fin mai, précise la même source.

S’agissant des importations des produits finis de consommation, celles-ci ont augmenté de 14,2%, suite principalement à la hausse des importations des parties et pièces pour voitures de tourisme de 33,8% à 12,82 MMDH à fin mai 2023. De leur côté, les importations des produits alimentaires ont enregistré une hausse de 6,6% due, en partie, à l’augmentation des importations des tourteaux et des animaux vivants.

En revanche, les approvisionnements en produits énergétiques ont accusé une baisse de 5,8% suite au recul des achats du gas-oils et fuel-oils de 13,6% dû à la baisse simultanée des prix (-8,5%) et des quantités importées (-5,5%).

De même, les importations des produits bruts et celles des demi produits ont baissé respectivement de 6% et de 10,5%.

S’agissant des exportations de marchandises, leur accroissement concerne, principalement, le secteur de l’automobile (+39,9%), celui du textile et cuir (+15,9%) et celui de l’électronique et électricité (+35,9%).