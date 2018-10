Infomediaire Maroc – La société d’aménagement Zenata a organisé une conférence pour informer sur l’état d’avancement des locomotives de l’éco-cité Zenata : résidentiel, santé, éducation et commerce.

En mai 2018, la Société d’Aménagement Zenata a signé une convention de développement et de gestion du centre hospitalier intégré de l’Eco-Cité Zenata avec le groupe Saudi German Hospital. D’une superficie de 10 ha, le centre hospitalier intégré de Zenata offrira une qualité de soins et une gestion répondant aux standards internationaux. Il sera accrédité Joint Commission International (JCI).

Ce centre hospitalier comprend un hôpital de 300 lits et six blocs de spécialités, avec une offre complémentaire intégrant une université médicale et paramédicale, des résidences pour le personnel médical et pour les étudiants de l’université, une tour médicale pour les cabinets de médecins libéraux ainsi qu’une offre hôtelière pour les patients et leurs familles.

Education : un campus universitaire regroupant des enseignes nationales et internationales dont l’ouverture est prévue en 2022

Le Campus Universitaire International de l’Eco-cité Zenata est orienté vers des métiers d’avenir, à savoir l’ingénierie, la santé et le commerce. Il accueillera des enseignes nationales et internationales pour une formation de qualité et accessible au plus grand nombre.

Equipé d’une infrastructure pédagogique complète, le campus universitaire de l’Eco-Cité Zenata favorisera l’épanouissement et les valeurs de partage chez les étudiants.

Dans le cadre du développement et de la concrétisation de son campus universitaire, la Société d’Aménagement Zenata a signé en 2017 lors de la rencontre ministérielle de Haut Niveau Maroc – France, un protocole d’accord, avec « les Arts et Métiers ParisTech » pour la création d’un campus d’ingénierie « Industrie du futur 4.0 ». Il permettra d’accompagner l’accélération industrielle au Maroc et en Afrique à travers une formation de haut niveau.

Quant à l’université médicale, elle sera développée par le SGH (Voir présentation ci-haut) et fonctionnera en synergie avec l’hôpital du centre hospitalier intégré.

Commerce : Zenata, un nouveau centre d’attractivité, pour les activités de shopping et de loisirs

La première phase du centre commercial de l’Eco Cité Zenata a été marquée par l’ouverture du premier Ikea au Maroc en 2016. La deuxième phase, en cours de développement, en fera une véritable destination familiale de commerce et de loisirs.

Résidentiel : Zenata, un espace de vie alliant bien-être et partage

Situé à 400 mètres de la plage de Zenata, ce premier quartier résidentiel au sein de l’Eco-Cité Zenata d’une superficie de 70 ha, est structuré en 2 centres de vie, de part et d’autre d’un parc de 8 ha contenant des zones plantés et boisés, des aires de jeu pour enfants, des places publiques et des fontaines sèches ainsi que des terrains de sports. De plus, il est à proximité d’un parcours sportif de plus de 5 km, ponctué d’espaces de fitness, d’un skatepark et de jeux pour enfants. Ce dernier comprendra également une place centrale de 6000 m², favorisant les rencontres et les animations publiques.

Organisé selon les principes traditionnels des médinas marocaines, le quartier de la Ferme dispose d’un circuit piéton et cyclable et offre tous les équipements de proximité en matière d’éducation, de culte, de santé, de commerce et de transport.

Les premiers résidents du quartier de la Ferme pourront s’y installer à partir de 2022.

Travaux et infrastructures à Zenata, des chantiers structurants qui transforment l’accès à la ville

Après le raccordement intégral de l’Eco-Cité aux trois réseaux : eau, électricité et assainissement, la Société d’Aménagement Zenata a procédé à la réalisation d’infrastructures structurantes dont l’état d’avancement est conforme à sa planification.

C’est ainsi que plusieurs voies ont déjà été ouvertes à la circulation, tandis que d’autres chantiers progressent activement contribuant à sa concrétisation conformément à sa conception et à sa planification.

Voie ouest, ouverte à la circulation en octobre 2018

La voie ouest de Zenata, connectant le territoire du nord (zone balnéaire) au sud (zone autorou-tière) sur plus de 3 km, est ouverte à la circulation depuis le 1er octobre 2018.

Par ailleurs, les travaux de revêtement des trottoirs, de plantation et de mobilier urbain seront achevés en décembre 2018.

La voie ouest a été réalisée en 2×2 voies, avec un terre-plein central planté. Une piste cyclable de part et d’autre de la voirie est également en cours d’achèvement.

Par ailleurs, deux ouvrages d’art ont été réalisés par la Société d’Aménagement Zenata. Le premier concerne la voie ferrée et le second la future voie poids lourds permettant l’accès au port sec de Casablanca dont le développement est porté par l’ANP – Agence Nationale des Ports).

Voie côtière, ouverte à la circulation en juillet 2018

D’une voie de transit inondable, la voie côtière est aujourd’hui transformée notamment par son rehaussement de 2,5 m, l’aménagement d’espaces de stationnement en ilots, et la plantation d’arbres d’alignement … De nombreux travaux d’infrastructures ont été réalisés pour permettre l’ouverture, en juillet 2018, de la voie côtière. Par ailleurs, les travaux de revêtement des trottoirs, de plantation et de mobiliers urbains seront finalisés en décembre 2018.

Pont de la voie ferrée

Le pont de la voie ferré au niveau de l’axe métropolitain, principale voie de la première zone de développement de l’Eco-Cité Zenata d’une superficie de 800 ha, est un ouvrage d’art de franchis-sement en cours de réalisation.

L’Ouvrage permettra la circulation sur une 2×2 voies fin 2018.

Un parcours sportif ouvert dès début 2019

Il s’agit d’un espace de détente et de loisir en zone côtière, comprenant un circuit sportif de 5 km, ponctué d’espaces de fitness, d’un skatepark et de jeux pour enfants.

Le parcours sportif de Zenata comprendra également une place centrale de 6000 m², favorisant les rencontres et les animations publiques.

Un parc central dès fin 2018

Le parc central constitue la 1ère partie de réalisation du parc métropolitain, qui s’étend de l’autoroute jusqu’à la route côtière. Il contient en plus des zones plantées et boisées, des aires de jeux pour en-fants, des places et des fontaines sèches ainsi que des terrains de sport.

La réinstallation des ménages bidonvillois

La finalisation globale du programme de réinstallation des ménages bidonvillois in situ, est prévue pour 2023.

Ce programme de réinstallation concerne 8700 ménages bidonvillois. Il sera réalisé en 3 phases, sur un foncier global de 142 ha.

L’achèvement des travaux de lotissement de la phase I, d’une superficie de 94 ha, est prévue pour début 2020. Les travaux sur les autres tranches démarreront au fur et à mesure de la libération de l’emprise.

Pour accompagner la réinstallation des bidonvillois, la Société d’Aménagement Zenata a mis en place courant 2018, un guichet unique en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes concernées en particulier l’autorité locale pour entreprendre toutes leurs démarches administratives nécessaire en un même lieu.

Pour permettre une réinstallation dans les meilleures conditions et accompagner les personnes concernées, la Société d’Aménagement Zenata a mis en place un plan d’actions sociales favorisant l’employabilité et ciblant particulièrement la femme et l’enfant autour de programmes éducatifs, spor-tifs culturels de santé et de loisirs.

