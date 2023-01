Les établissements scolaires belges au Maroc préparent la rentrée scolaire 2023/2024. Dans ce sens, nous apprennent nos confrères du journal Les Inspirations ECO, dans l’édition de ce jeudi 19 janvier, une journée d’information sur les sites de Casablanca et de Rabat est prévue samedi 21 janvier.

Selon la même source, un dispositif a été mis en place afin de gérer efficacement le flux de visiteurs et éviter les embouteillages ou les files d’attente. Ainsi, une plage horaire a été réservée à chaque section d’enseignement : 10h pour les maternelles, 13h pour le primaire et 15h pour le secondaire.

Et nos confrères de rappeler que plusieurs raisons motivent ces établissements à organiser ce genre de journée. « Tout d’abord, cela leur permet de présenter leurs programmes d’études, leurs activités extérieures et leurs installations aux familles et aux élèves potentiels », est-il souligné. Il s’agit aussi d’un cadre idoine pour se connecter avec les communautés locales et les sensibiliser aux opportunités d’éducation qu’elles offrent, en plus de la possibilité offerte à ces établissements d’augmenter leur visibilité et de « recruter » de nouveaux élèves.