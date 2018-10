Infomediaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence du Chef du Gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a approuvé le projet de loi N° 90.18 portant approbation de l’accord relatif au système des écoles britanniques au Maroc, signé le 5 juillet 2018 à Londres, entre les gouvernements du Royaume du Maroc et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, qui a été présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

L’accord vise à renforcer les relations de coopération dans le domaine d’enseignement ainsi qu’à promouvoir la culture et la langue des deux pays. Il vise également à renforcer les liens établis entre les institutions d’enseignement, notamment en ce qui concerne le règlement des écoles britanniques au Maroc et à fixer les conditions régissant la création, l’ouverture et la gestion de ces établissements, notamment en ce qui a trait au respect des lois et des règlements en vigueur au Maroc.

Le gouvernement britannique accorde, sur la base du principe de réciprocité, le même traitement accordé en vertu de cet accord de la part du gouvernement marocain aux écoles britanniques, à toute école marocaine située, selon les mêmes conditions, en Angleterre.

Rédaction Infomediaire.