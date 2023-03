Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a lancé, mercredi à Casablanca, le plan d’action éducatif au profit des établissements d’enseignement public lors d’une visite à l’école Ibn Hamdis de la direction provinciale de l’Éducation nationale à la préfecture d’arrondissements Hay Hassani.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’activation des dispositions de la convention-cadre conclue entre le ministère de l’éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et le ministère de l’Économie et des Finances, relative à la mise en œuvre du programme de formation des enseignants des cycles primaire et secondaire à l’horizon 2025, avec pour objectif de renforcer l’attractivité des métiers de l’enseignement et d’encourager l’engagement précoce dans l’action éducative, valorisant ainsi l’identité professionnelle comme condition préalable à l’exercice du métier d’enseignant.

Selon les explications de Benmoussa, cette visite vise à supervisé une nouvelle expérience pour le plan d’action éducatif, qui repose sur l’implication des étudiants du cycle de la licence en éducation dans des formations hebdomadaires au sein des établissements scolaires, expliquant que ce programme concerne particulièrement les axes de soutien éducatif, les activités parallèles, la gestion et l’assistance des cadres.

Benmoussa a souligné que ce programme permettrait d’aider les futurs enseignants à se familiariser avec le métier et ses exigences, et d’autre part, à améliorer la qualité de la formation et de l’apprentissage dispensés aux élèves.

Le ministre a salué l’adhésion de ces étudiants aux efforts de réforme et aux actions visant l’amélioration de la qualité de l’école publique, appréciant la nouvelle ingénierie de la formation de base, qui répondrait aux besoins du secteur en termes de cadres pédagogiques dans diverses disciplines et permettrait de former une nouvelle génération d’enseignants avec de hautes qualités, ce qui contribuerait à élever le niveau de l’éducation.

Pour sa part, la directrice provinciale de l’Éducation et de la formation à la préfecture d’arrondissements Hay Hassani, Khadija Qababi, a affirmé, dans une déclaration similaire, que la visite du ministre vient lancer officiellement le plan d’action éducatif au profit des établissements scolaire dans le cadre de la convention-cadre entre le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Avant l’accès des étudiants du cycle de la licence en éducation aux établissements scolaires, il a été procédé à l’identification des besoins en termes d’activités adoptées au sein des établissements participants au programme, a-t-elle précisé, ajoutant que c’est sur la base de ces besoins que le nombre des étudiants dont chaque établissement a besoin est fixé.

Notons qu’une réunion avait eu lieu avec le directeur de l’école et les cadres de la direction, au cours de laquelle ont été présentés les besoins de l’établissement exprimés par les cadres de l’établissement, qui ont fait l’objet d’une attention particulière lors de la préparation du programme d’activités, notamment les ateliers de théâtre, d’environnement et de sécurité routière.

Ces élèves effectuent des travaux éducatifs dans des établissements d’enseignement, à raison de 4 heures par semaine, au cours desquels un soutien éducatif est apporté aux apprenants et contribue aux activités de la vie scolaire, en plus d’assister les cadres pédagogiques et administratifs dans la gestion, selon un programme déterminé par le directeur de l’établissement, bénéficiant d’une indemnité mensuelle nette de 1.000 DH pour une durée de dix mois par année universitaire, versée en trois tranches par les académies régionales d’éducation et de formation.