Infomédiaire Maroc – Le stockage d’énergie par les batteries lithium-ion constituera un atout écologique « important » qui doit être exploité par le Maroc, a souligné, mercredi à Salé, Karim Zaghib, directeur général du Centre d’excellence en électrification des transports et stockage d’énergie de la société québécoise Hydro-Québec.

Le Maroc doit profiter de son potentiel solaire, éolien et hydrique pour procéder au stockage d’énergie par batteries lithium-ion, a indiqué Zaghib, dans une déclaration peu avant le début d’un atelier sur « les futures batteries pour l’e-mobilité et les applications du stockage stationnaire : Technologie de Lithium-ion et plus », organisé en marge de la 6ème édition de la conférence internationale sur les Énergies Renouvelables et Durables (IRSEC’18).

Il a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance d’encourager la mobilité par véhicules électriques et le stockage d’énergie le plus rapidement possible, ainsi que de généraliser l’électricité, notamment grâce aux panneaux solaires.

« Dans certains villages, il est possible de mettre en place un réseau autonome doté d’une batterie qui permet le stockage pendant la nuit et fournit l’électricité au cours de la journée », a expliqué l’expert, ajoutant que cette batterie peut aussi stocker durant la journée et délivrer l’électricité vers d’autres villages.

L’énergie constitue un enjeu majeur à l’échelle mondiale, a-t-il relevé, estimant que cette conférence est l’occasion de mettre en avant les efforts du Maroc dans ce domaine et d’échanger les expertises entre les Marocains et leurs homologues venus de plusieurs pays. Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de l’Energie, des mines et du développement durable et l’Espace méditerranéen de technologie et d’innovation (MSTI), cette conférence porte sur plusieurs thématiques, en particulier les énergies solaire et éolienne, les technologies vertes, l’efficacité énergétique, le stockage d’énergie et les réseaux intelligents.

Cet événement, qui se tient jusqu’au 08 décembre courant, connaît la présence de plusieurs responsables et d’une quarantaine d’experts internationaux confirmés venus pour présenter les toutes dernières avancées en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Devenue un espace d’échange incontournable entre les experts, les chercheurs, les industriels et les décideurs, l’IRSEC’18 est une occasion offerte aux universitaires marocains pour améliorer la qualité de leurs travaux de recherche et développer des projets de recherche à très forte valeur ajoutée.

Rédaction Infomédiaire