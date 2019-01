Infomediaire Afrique – Organisé par i-conférences sous l’égide du Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste de Côte d’Ivoire, et en partenariat officiel avec l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications / TIC (ANSUT), l’Africa IT & Telecom Forum s’impose aujourd’hui comme le premier rendez-vous pour le développement d’une Afrique numérique.

L’édition 2019, qui se tiendra les 25 et 26 avril 2019, sera marquée par une innovation majeure à travers la création d’un module dédié à la jeunesse et aux startups. Tout au long des deux jours du forum, se tiendront les « Startup Open Innovation Days » en partenariat avec Digital Africa, dont l’objectif est de permettre aux startups innovantes en provenance de plusieurs pays africains de partager avec les participants leurs innovations et comment elles comptent accompagner la transition digitale.

Dans ce sens, quatre axes clés seront traités à savoir l’Open Innovation, les Fintechs, les Incubateurs et le Financement des startups. Karim Sy, Président de Digital Africa se réjouit de cette initiative. « AIT&TF 2019 est un évènement unique qui permettra de réaliser de manière participative un mapping de l’écosystème africain des startups innovantes ».

Inaugurée par Claude Isaac Dé, Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste de Côte d’Ivoire, et en présence de plusieurs ministres africains, l’édition 2019 abordera des thématiques, à la fois stratégiques et techniques, cruciales pour le devenir d’une Afrique numérique, ce qui permettra à plus de 500 acteurs publics et privés de recarder leur visions et de mettre en place les mécanismes nécessaires pour accélérer leur transition vers le digital. L’émergence d’autres tendances digitales comme le e-commerce, la sécurité des données… seront également décryptées et analysées par plus de 30 experts venus de quatre coins du monde.

Cette rencontre panafricaine est devenue le lieu d’échange et de networking incontournable à travers deux journées de conférences plénières et un espace d’exposition qui réunit plus de 50 exposants tous acteurs majeurs dans l’innovation technologique. « Depuis le lancement de AIT&TF en 2010, nous sentons qu’il y a d’importantes avancées dans la réflexion des gouvernements et que le Digital n’est plus un OVNI dans les débats », affirme Hassan M. Alaoui, CEO de i-conférences. Et d’ajouter, « aujourd’hui grâce à ce partenariat avec Digital Africa, AIT&TF souhaite accélérer cette tendance en introduisant les startups comme facteur de disruption ».

Les deux jours de l’événement seront couronnés par la réunion dédiée à « l’Appel d’Abidjan » lancé en marge de l’édition 2017. Cette réunion permettra aux différentes parties prenantes de cette déclaration de faire un bilan d’étapes et d’évaluer les actions réalisées en vue d’insuffler une nouvelle dynamique à cet appel.

Rédaction Infomediaire.