Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid, a exprimé, ce mercredi à Paris, à l’ouverture du Sommet Pact for Impact qui doit lancer une Alliance mondiale autour de l’Économie Sociale et Solidaire et l’Économie Inclusive, la pleine adhésion du Royaume à cette Alliance inédite. ‘‘Le Maroc est le premier à applaudir et à adhérer à cette alliance mondiale autour de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’Economie Inclusive’’, a affirmé le ministre, lors de la cérémonie d’ouverture de ce Sommet, en présence de délégations gouvernementales d’une cinquantaine de pays, de représentants d’organisations et d’institutions internationales et d’acteurs de l’ESS et de la société civile.

Le Maroc est représenté à ce Sommet par une importante délégation conduite par Sajid, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat, de l’économie sociale, chargée de l’artisanat et de l’économie sociale, Jamila El Moussali, et l’Ambassadeur du Royaume en France, Chakib Benmoussa.

…Et lance (déjà) un appel à l’ONU

Le Maroc appelle à inscrire l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans l’Agenda international, a indiqué la Secrétaire d’Etat chargée de l’artisanat et de l’économie sociale, Jamila El Moussali.

Conscient de l’importance de l’économie sociale et solidaire (ESS), et sa contribution à la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) et à la lutte contre la précarité et les disparités sociales, le Maroc plaide pour l’inscription de l’ESS dans l’Agenda de l’Assemblée générale de l’ONU, a souligné Mme El Moussali à l’occasion de la tenue, ce mercredi à Paris, du premier ‘‘Sommet Pact for Impact’’ qui doit lancer une Alliance mondiale autour de l’ESS et l’Economie Inclusive.

‘‘En participant en force à ce Sommet, le Maroc entend livrer plusieurs messages. En premier lieu la nécessité de mettre en place un espace fédérateur international d’institutionnalisation de l’ESS, une question qui a pris du retard. Et en second lieu, l’inscription de l’ESS dans l’Agenda de l’Assemblée générale de l’ONU’’, a affirmé El Moussali.