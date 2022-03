Moncef Belkhayat, Président du conseil d’administration de Dislog Group et d’Edita Maroc, a ajouté : « Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle phase de notre long et fructueux partenariat avec Edita. La forte présence du groupe Dislog sur le terrain et son réseau de distribution qui atteint plus de 72 000 points de vente, ainsi que le savoir-faire technique et le portefeuille de produits diversifié qu’offre Edita, dotent notre nouvelle entreprise des outils nécessaires pour réussir. Ensemble, notre partenariat permettra de renforcer la notoriété d’Edita Maroc dans le Royaume et d’extraire de nouvelles opportunités du marché des collations alimentaires en plein essor au Maroc, évalué à environ 500 millions de dollars. Nous sommes impatients de reproduire ici même au Maroc le succès qu’a connu Edita pendant plusieurs décennies sur le marché égyptien des collations alimentaires, hautement concurrentiel.

L’unité de production a commencé ses activités commerciales en décembre 2021 et produit actuellement trois variantes des marques phares «HOHOs» appartenant à Edita, avec des desseins pour installer des lignes de production supplémentaires et diversifier la gamme des produits au Maroc dans un avenir proche. Edita Maroc établit les bases d’une expansion future dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et accompagne la transformation d’Edita en une institution multi-pays.