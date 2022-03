Le Conseil d’Administration de Bank Of Africa (BOA) – BMCE Group s’est réuni récemment, sous la Présidence de Othman Benjelloun, au siège social de la Banque, à Casablanca. Il a examiné l’activité de la Banque et du Groupe au terme de l’année 2021 et arrêté les comptes y afférents.

Le Conseil d’Administration soumettra à la prochaine Assemblée Générale Annuelle Ordinaire le renouvellement des mandats d’Administrateur de la Caisse de Dépôt et de Gestion, représentée par son Directeur Général Abdellatif Zaghnoun, et de Brahim Benjelloun-Touimi, l’Administrateur Directeur Général Délégué du Groupe BOA.

Dans le même temps, l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire prendra acte de la proposition du non-renouvellement des mandats de deux Administrateurs indépendants, François Henrot et Brian Henderson, du fait, qu’au-delà d’une durée de 6 années, n’est plus respecté le critère d’indépendance tel que défini dans le dernier alinéa de la circulaire 5/W/16 de Bank Al-Maghrib du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d’administrateurs ou membres indépendants au sein de l’organe d’administration des établissements de crédit.

Un hommage appuyé et chaleureux a été rendu par le Président du Conseil d’Administration et l’ensemble des Administrateurs à ces deux Administrateurs Indépendants pour la qualité et la pertinence de leurs contributions aux travaux du Conseil ainsi que des Comités spécialisés.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration soumettra, pour approbation, à la prochaine Assemblée Générale Annuelle Ordinaire l’autorisation d’un programme d’émissions obligataires à savoir, (i) l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant global de 1 milliard de dirhams à réaliser, en une ou plusieurs tranches, par appel public à l’épargne, à placer sur le marché local afin d’accompagner le développement du Groupe, et (ii) l’émission inédite au Maroc d’un emprunt obligataire de type ‘’Social Bond’’ d’un montant global de 500 Millions de Dirhams.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire la distribution d’un dividende de 4 DH par action. De même, il proposera à l’Assemblée Générale Extraordinaire une opération d’augmentation de capital par incorporation de réserves donnant lieu à l’attribution d’actions gratuites, pour un montant maximal de 620 MDH, ainsi que la mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la Loi 19-20 modifiant et complétant la Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes.