L’activité « Education secondaire » rentrant dans le cadre du 2ème programme de coopération (Compact II) conclu entre le gouvernement marocain et le gouvernement américain représenté par Millenium Challenge Corporation (MCC), a été officiellement lancé ce mercredi, au niveau de la région Marrakech-Safi.

L’activité « Education secondaire », dotée d’un budget de l’ordre de 112,6 millions de dollars, a pour objectifs d’améliorer la qualité et la pertinence des programmes d’enseignement secondaire (collèges et lycées) et l’équité d’accès à cet enseignement.

Conçu en parfait alignement sur la Vision stratégique 2015-2030 de la réforme du système d’éducation et de formation au Maroc, ce programme est structuré autour de trois principales composantes à savoir le développement d’un Modèle d’amélioration des établissements d’enseignement secondaire (MIAES), le renforcement du système d’évaluation des acquis des élèves et du système d’information « Massar » et le développement d’une nouvelle approche d’entretien et de maintenance des infrastructures et des équipements scolaires.

Intervenant à une rencontre organisée à l’occasion du lancement officiel de l’activité « Education secondaire », le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, Ahmed Karimi, a relevé que cette activité dans sa composante MIAES vise à améliorer l’efficacité et la performance de ces établissements en s’appuyant sur le levier « Projet d’établissement intégré » (PEI) en tant qu’outil élaboré de manière participative et visant l’amélioration des apprentissages et des résultats scolaires, indiquant que 28 établissements scolaires relevant de l’AREF Marrakech-Safi ont été choisis par tirage au sort pour bénéficier de ce programme.

Karimi a appelé tous les intervenants à s’impliquer et interagir avec ce programme afin que ce projet soit mis en œuvre dans les meilleures conditions.

Pour sa part, Mohamed Mirisse, directeur du projet « Education secondaire » au sein du Millenium Challenge Account Morocco, établissement public auquel a été confiée la mise en œuvre du Compact II, a indiqué que le MIAES sera déployé dans 90 établissements secondaires, répartis sur trois régions du Royaume à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et Marrakech-Safi.

Chaque établissement cible bénéficiera, dans le cadre d’une approche contractuelle, d’un appui intégré qui portera sur le renforcement de son autonomie administrative et financière, la promotion d’une pédagogie centrée sur l’élève et l’amélioration de l’environnement physique des apprentissages par des réhabilitations adéquates des infrastructures scolaires et la fourniture d’équipements nécessaires à l’innovation pédagogique, a-t-il insisté, indiquant que ce programme prévoit aussi le renforcement des capacités des AREF et des directions provinciales concernées afin d’assurer un meilleur pilotage et une meilleure coordination de la mise en œuvre de cette activité.

Tous les intervenants sont appelés à s’impliquer dans cette activité afin de garantir la réussite à ce modèle dans la perspective de le généraliser aux autres régions du Maroc, a-t-il fait savoir.

Pour rappel le gouvernement a conclu le 30 novembre 2015, un deuxième programme de coopération (Compact II) avec le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique représenté par le MCC et ce, dans l’objectif de rehausser la qualité du capital humain et d’améliorer la productivité du foncier.

Le budget alloué par MCC au Compact II, entré en vigueur le 30 juin 2017, s’élève à 450 millions de dollars, auquel s’ajoute une contribution du gouvernement marocain d’une valeur équivalente à 15% au moins de l’apport américain.

Le Compact II s’articule autour de deux projets à savoir « Education et formation pour l’employabilité » et « Productivité du foncier », qui s’inscrivent en droite ligne des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI portant sur la valorisation du capital humain et la mobilisation du foncier au service de la promotion de l’investissement, et qui convergent aussi avec les objectifs des stratégies sectorielles engagées au Maroc telles que la Vision 2015-2030 pour la réforme du système d’éducation et de formation, la Stratégie de la formation professionnelle 2021, le Plan d’accélération industrielle et le Plan Maroc Vert.

