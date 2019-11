Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a posé ce mercredi à Laâyoune la première pierre de la construction de la Faculté de médecine, à l’occasion de la commémoration du 44ème anniversaire du la Marche verte.

Nécessitant un investissement de 257 millions de dirhams, ce projet qui sera achevé dans 30 mois est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la direction provinciale de l’Equipement, des transports, de la logistique et de l’eau. La réalisation de cette structure s’étendra sur une superficie de 10 hectares, dont 22 900 m2 couverts.