Un voyage d’exploration et de découverte des différentes potentialités naturelles, culturelles, patrimoniales et touristiques que recèle la cité ocre et son arrière-pays, a été organisé, du 5 au 8 mars, au profit d’un groupe de 17 agents de voyage britanniques, dont 11 femmes.

Cet Eductour, qui s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion de la destination Marrakech et de sa région, a été initié par la Représentation de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) au Royaume-Uni, en collaboration avec le Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi.

Ce voyage a profité aux agents de voyage britanniques ayant remporté le quiz interactif sur le produit Maroc, qui a été programmé durant le Road Show tenu à Londres et à Birmingham en novembre dernier.

Selon le CRT, l’objectif de cet Eductour était de faire découvrir aux agents de voyage britanniques la destination Marrakech et ses environs et ce, sous le signe “City Break”, avec un focus sur les produits de niche “culturels” et “Aventures”.

Au menu de ce déplacement, figuraient une série de visites à des établissements touristiques, au Musée Yves Saint Laurent, aux Jardins Majorelle, au site “Terres d’Amanar” dans la province d’Al Haouz, à la mythique Place de Jemâa El Fna, ainsi qu’à plusieurs souks et espaces emblématiques de la ville.

A noter que lors de leur séjour à Marrakech, les participants à cet Eductour se sont engagés à retransmettre en direct sur les réseaux sociaux les péripéties de leur voyage pour la promotion de la cité ocre.

En chiffres, rappelle-t-on, le nombre des touristes britanniques enregistrés en 2019 à Marrakech a été de l’ordre de 204.592, soit une hausse de 11%, ce qui correspondait à 921.421 nuitées (8%).