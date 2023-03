L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE Maroc) a approuvé à l’unanimité la nomination de Meryem Medaghri Alaoui et de Younes Boumehdi en qualité d’administrateurs de la fondation.

« En Tant qu’administrateur de la fondation depuis 2012 et de son président actuel, j’ai le plaisir de voir notre conseil d’administration se renforcer avec des experts talentueux tels que Meryem et Younes qui ont démontré une réelle motivation à contribuer à fortifier l’impact de notre fondation et à aider les jeunes de notre pays à s’offrir un avenir prometteur. Grâce à cette adhésion, notre conseil d’administration se dote désormais de l’expertise nécessaire dans les deux secteurs porteurs de ce jour à savoir les nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que de l’audiovisuel et la culture », déclare Amine Berrada Sounni, PDG Aiguebelle et Président d’EFE-Maroc.

Cette nomination renforce en effet l’engagement de la fondation EFE-Maroc à accompagner les jeunes Marocains dans leur quête d’insertion professionnelle en capitalisant sur un conseil d’administration composé d’experts de différents secteurs d’activités porteurs au Maroc (Industrie, Hôtellerie, Ventes et Services, Banque, Finance et Investissement, Technologies de l’Information, Communication, Droit et fiscalité,) et tous volontaires au service de l’autonomisation économique des jeunes hommes et femmes au Maroc.

Pour Younes Boumehdi, Fondateur et Directeur général de Hit Radio : « je suis honoré de rejoindre le board de la Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc). Un board composé d’ailleurs d’hommes et de femmes talentueux qui ont décidé de mettre leurs expertises en faveur de la jeunesse de notre pays. Je compte de ce fait participer à cette noble mission en appuyant l’équipe EFE pour aider cette jeunesse à révéler son potentiel et à acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour intégrer le marché du travail », Younes a cofondé en 2007 l’Association des Radios et Télévisions Indépendantes (ARTI) et il est reconnu comme acteur de référence en matière de la promotion de la culture au Maroc. Il défend ainsi les valeurs de la diversité et croit fermement au grand potentiel de la jeunesse marocaine.

Meryem Medaghri Alaoui, Directrice Générale de Cisco Maroc, déclare pour sa part : « EFE-Maroc effectue un travail exceptionnel et de fond pour la promotion de l’emploi des jeunes au Maroc. C’est une thématique qui me tient particulièrement à cœur et qui dans le contexte actuel touche un grand nombre de jeunes en difficulté face à l’accès au marché du travail. Je suis reconnaissante aux membres du Conseil pour leur confiance et suis impatiente d’œuvrer à cette noble cause aux côtés de l’ensemble des administrateurs de EFE-Maroc ».

Depuis sa création en 2008, EFE-Maroc a pu accompagner et former plus de 70 000 jeunes au Maroc dont 54 % sont des femmes.

Et grâce à ses partenariats avec plus de 350 entreprises, 72 % des lauréats de ses programmes de Formation-Insertion ont pu être placés dans des emplois durables avec un taux de rétention de 85 %.