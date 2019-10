La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a publié dernièrement « le guide des procédures de gestion des plaintes et doléances », qui permettra à ses fonctionnaires d’assurer un suivi et un contrôle efficaces et efficients des plaintes.

Ce guide, qui a été remis à l’ensemble des détenus des établissements pénitentiaires, permettra également aux détenus et à leurs familles d’assurer leur droit d’exprimer leurs doléances, à les suivre et à obtenir des réponses à leurs plaintes, indique la DGAPR dans un communiqué.

La publication de ce guide intervient dans le cadre de la moralisation du milieu pénitentiaire, de l’ancrage de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes et du renforcement du droit au grief, dans l’objectif d’améliorer le système de réception des plaintes des détenus et de leurs familles, ajoute la même source.