L'institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) et l'Agence de Coopération Coréenne (KOICA) ont signé ce mardi 16 octobre 2018 un mémorandum d'entente pour la réalisation de la plateforme de recherche ''Green & Smart Building Park''.

IRESEN et l’Université Mohammed IV polytechnique (UM6P) se chargeront de la réalisation de la première phase du projet dont les travaux commenceront en novembre 2018 et la KOICA financera à hauteur de 8 millions de dollars (M$) la deuxième phase comprenant les laboratoires des réseaux intelligents.

D’un budget totalisant les 220 millions de dirhams, ce projet localisé à Benguerir dans l’écosystème de l’Université Mohamed VI Polytechnique, vise à renforcer la capacité du Maroc en matière de recherche et développement dans les domaines de l’efficacité énergétique, des bâtiments verts, des réseaux intelligents ainsi que de la mobilité durable.

Cette infrastructure de recherche, unique en son genre, sera constituée de laboratoires intérieurs pour la simulation, la caractérisation thermo-mécanique et la valorisation des matériaux locaux ainsi que de laboratoires dédiés aux réseaux intelligents. La plateforme couvrira également la thématique des Smart Cities, à travers des ‘‘living Labs’’ de grandeur nature sous forme de plusieurs maisonnettes et bâtiments de démonstration pour les tests, la validation des matériaux et des technologies et la gestion intelligente de l’énergie.

Cette plateforme constituera ainsi un maillon fort entre l’université et le monde socio-économique dédié à l’innovation.

