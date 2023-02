Le Green Energy Park organise le vendredi 24 février 2023 à 10h00, la cérémonie d’inauguration de la plateforme « Green & Smart Building Park », dans la ville de Benguerir.

Cette plateforme, financée par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) et l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), est une plateforme de test, de formation et d’innovation dédiée à la recherche et développement (R&D) dans les domaines des bâtiments verts, de l’efficacité énergétique, de la mobilité électrique et des réseaux intelligents.

Cette première plateforme en Afrique, modèle unique en son genre, permet d’une part, la création de synergies et la mutualisation des infrastructures de recherche pour créer une masse critique et arriver à l’excellence, et d’autre part l’acquisition du savoir et du savoir-faire par les différentes universités partenaires ainsi que les industriels.