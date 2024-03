Efret annonce le lancement d’un service de transport routier de marchandises entre le Royaume-Uni et le Maroc. Alors que les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint des sommets, avec des exportations britanniques vers le Maroc totalisant 1,4 milliard de livres sterling à la fin de l’année dernière, cette initiative arrive à point nommé pour soutenir et stimuler davantage ces relations commerciales florissantes.

À l’heure où le Maroc intensifie ses efforts pour diversifier son économie et se tourner vers de nouveaux marchés, notamment en vue de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, ce nouveau service de transport routier offre des opportunités considérables pour les entreprises britanniques.

Avec des investissements internes estimés à plus de 50 milliards de livres sterling au cours des prochaines années, le Maroc se positionne comme un marché attractif et dynamique pour les exportateurs britanniques, offrant des perspectives de croissance et de développement commercial prometteuses.

Grâce à ce nouveau service, les entreprises britanniques pourront bénéficier de temps de transit rapides, d’un équipement de pointe, d’un dédouanement sans tracas et d’un service sécurisé avec accompagnement des chauffeurs.

Alain Jestin, PDG et co-fondateur d’Efret, exprime son enthousiasme à l’idée de soutenir les entreprises britanniques dans leur expansion vers le marché marocain. Avec des décennies d’expertise dans le domaine du transport routier international et une équipe dédiée à la gestion des formalités douanières, Efret est prêt à accompagner les entreprises britanniques dans leur conquête de nouveaux marchés et à contribuer à leur succès sur la scène internationale.