L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), au Maroc, et deux des institutions importantes de recherche agronomique au Royaume-Uni, Rothamsted Research et l’Université de Cranfield, ont annoncé un partenariat universitaire international.

Ce projet sera soutenu par le Groupe OCP, acteur majeur du marché mondial des engrais. Cette annonce est corollaire à l’accroissement des relations entre le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc visant à renforcer la collaboration bilatérale dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation.

Environ 20 chercheurs en début de carrière dans le secteur agricole recevront un soutien à la fois au Maroc et au Royaume-Uni grâce au partenariat.

A noter que :

• L’Université Mohammed VI Polytechnique est une Université axée sur la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat qui aspire contribuer à relever les défis de l’Afrique en matière de Sécurité Alimentaire, d’industrialisation et de santé et devenir une base solide de la connaissance entre le Maroc, l’Afrique et le monde.

• Rothamsted Research est un centre de recherche de classe mondiale à but non lucratif, centré sur la science agricole stratégique au profit des agriculteurs et de la société du monde entier.

• L’Université de Cranfield s’est vue décerner son cinquième Prix « Queen’s Anniversary » en 2017 en reconnaissance de son impact mondial sur l’éducation, grâce à des données à grande échelle sur les sols et l’environnement, pour une utilisation pérenne des ressources naturelles.

L’Université de Cranfield a inscrit son premier étudiant marocain en agriculture en 1966. La phase initiale de ce partenariat sera axée sur la réalisation de sept projets de recherche agricole et la création d’un centre de formation doctorale dans le but d’appuyer le développement de la prochaine génération de scientifiques et ingénieurs marocains.

Lors de la cérémonie de signature, Hicham El Habti, Secrétaire Général de l’Université Mohammed VI Polytechnique, a déclaré : « Grâce à son programme de recherche et développement et en collaboration étroite avec l’UM6P, l’OCP développe des fertilisants spécifiques aux besoins des cultures et des sols africains, ainsi que des modèles de services adaptés aux agriculteurs africains afin qu’ils aient un accès fiable, abordable à ces données et produits dérivés. Ce partenariat vital avec Rothamsted et l’Université de Cranfield contribuera à accélérer cette stratégie pour aider les agriculteurs africains à devenir non seulement, plus productifs mais également plus prospères. »

Achim Doberman, Directeur Général de Rothamsted Research, a déclaré pour sa part: «Le

développement d’une agriculture durable à travers le Maroc et l’ensemble de l’Afrique est vital pour la sécurité alimentaire et la croissance économique du continent. Les défis sont immenses, mais en entretenant le talent et l’enthousiasme des jeunes scientifiques, je suis convaincu qu’il peut y avoir un avenir brillant pour les agriculteurs d’Afrique et son environnement. En combinant l’expertise de pointe de Rothamsted et de Cranfield, avec le dynamisme et la vision de l’UM6P, nous pouvons jouer un rôle majeur dans la réalisation de cet objectif, et nous sommes ravis de pouvoir y apporter notre expertise unique. »

Le professeur Leon A. Terry, Directeur de l’Environnement et de l’Agroalimentaire de l’Université de Cranfield, a déclaré : « Ce partenariat réunit des institutions qui regroupent le meilleur de la science des plantes et des sols au Royaume-Uni et l’Université Mohammed VI Polytechnique, une institution avec de hautes ambitions scientifiques et entrepreneuriales pour le Maroc et le reste de l’Afrique. En tant qu’université fière de son ouverture internationale, nous sommes ravis de mettre à profit le savoir-faire mondialement reconnu de Cranfield pour soutenir le développement de la recherche agricole en Afrique. ”

