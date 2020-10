Des universitaires réunis récemment en conclave scientifique à Agadir, ont annoncé la création du “Réseau des centres de recherche au Maroc”.

Cette rencontre tenue sous le thème “Quel rôle des centres de recherche et de pensée dans l’accompagnement de la réalité et les retombées de la crise de coronavirus?”, a été une occasion pour échanger les expériences et les expertises et discuter de l’impact de la crise sanitaire sur les activités et les publications scientifiques.

A l’issue de ce conclave organisé en partenariat avec l’institut arabe pour les recherches et les politiques (Nawat), Jawad Rabae, professeur des sciences politiques à la faculté de droits d’Ait Melloul, a été désigné coordinateur général de Réseau et Abdsamad Alaoui Abou Barakat, coordinateur adjoint. Les autres membres du Réseau sont des enseignants-chercheurs qui représentent les différentes facultés et les centres de recherches au Maroc.