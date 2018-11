Infomédiaire Maroc – L’Assemblée Générale Extraordinaire de TIZI a élu, samedi 10 Novembre, Asmae El Hajji à la tête du réseau associatif TIZI connu et reconnu pour son action pour l’émergence de jeunes leaders, la promotion du leadership et l’implication des jeunes dans la gouvernance.

Asmae El HAJJI, 26 ans, dirigeait jusque-là l’antenne TIZI Marrakech, était membre active de la TIZI Woman Empowerment Initiative et est formatrice en leadership. Après avoir passé 5 ans dans de grandes multinationales au Maroc, elle occupe aujourd’hui le poste de Responsable Formation & Qualité, dans groupe hôtelier international.

Native de Mohammedia, amoureuse du littoral et navigatrice de bateau à voile, Asmae est l’une des très rares figures féminines sportives dans cette discipline. Elle a représenté le Maroc dans plusieurs compétitions et événements à échelle nationale et internationale.

Asmae El Hajji sera épaulée par deux vice-présidents, Karim Tahri, et Aimane Cherragui, et une secrétaire générale, Hanane Cherkaoui. Par ailleurs, onze nouveaux membres du Conseil d’Administration ont été élus, réalisant ainsi un réel renouvellement des instances de l’association.

TIZI a expérimenté, pour la première fois, lors de ces élections, le vote en ligne anonyme et en temps réel via la plate-forme www.balotilo.org , pour permettre aux membres des 4 antennes régionales et 2 antennes internationales de participer à cette élection. Près de la moitié des votants ont voté en ligne.

