La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a tenu, le 31 mars 2023, son Conseil d’Administration, sous la présidence de Chakib Alj, à l’effet de statuer, entre autres, sur la candidature unique reçue aux postes de Président et Vice-Président Général de la CGEM.

Après avoir pris connaissance du rapport du Comité de Suivi électoral, institué selon l’article 7.2 du Règlement Intérieur de la Confédération, « le Conseil d’Administration a validé la candidature du binôme, Chakib Alj et Mehdi Tazi, candidats respectivement aux postes de Président et Vice-Président Général, qui répond à toutes les conditions d’éligibilité prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur de la CGEM », indique un communiqué de la Confédération.

Ce Conseil d’Administration a également été l’occasion, pour le Président de la CGEM et le Vice-Président Général, de présenter le bilan du mandat 2020-2023, qui était marqué par une conjoncture économique mondiale inédite engendrant des défis de taille pour les entreprises.

La Présidence de la CGEM en a profité pour remercier toutes les parties prenantes de la CGEM – Fédérations, CGEM Régions, Commissions, Groupe Parlementaire et Équipe interne – pour leur mobilisation et engagement sans faille tout au long de ce mandat riche en réalisations. Les Administrateurs ont, à leur tour, félicité et remercié la Présidence de la CGEM pour la qualité du travail mené, son écoute, son pragmatisme et sa proximité des opérateurs économiques.

Enfin, lors de ce Conseil, Chakib Alj a annoncé que la CGEM a reçu la démission de Abdelilah Hifdi, Administrateur de la Confédération, du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, ajoute-t-on de même source.