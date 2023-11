Les joueurs de l’équipe nationale donneront le maximum pour décrocher un résultat positif contre la Tanzanie pour leur premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a affirmé, ce lundi à Dar Es-Salaam, le sélectionneur national Walid Regragui.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match, Regragui a indiqué que le staff de l’équipe nationale a réussi à récupérer certains joueurs, tandis que d’autres sont encore blessés, notant que « les éléments qui joueront demain donneront le maximum pour ramener un résultat positif ».

Par ailleurs, le coach national s’est félicité d’être arrivé en Tanzanie en avance pour bien préparer la rencontre contre les « Taifas Stars », relevant que staff et joueurs marocains sont prêts et connaissent leur responsabilité.

Ce match est très important, étant donné qu’il sera le premier de la sélection nationale dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, a souligné Regragui, notant que son équipe est motivée « comme d’habitude » pour réaliser un bon résultat.

« C’est le début des qualifications et nous savons que le chemin est long pour arriver à une Coupe du monde. Et ça commence par le match de demain! » a-t-il dit.

Pour lui, il n’y a plus de match facile. La concentration est primordiale pour réaliser un résultat positif « comme toute équipe qui rêve d’aller en Coupe du monde. »

Interrogé sur le calendrier des préparations suite au retrait de l’Érythrée du groupe E dans lequel est logé le Maroc dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, Regragui a souligné qu’il n’a pas été possible de programmer un match amical afin d’avoir du rythme, expliquant que toutes les équipes nationales étaient engagées dans des compétitions.

« On ne considère pas l’équipe de Tanzanie comme inférieure », a-t-il tenu à assurer, relevant que les joueurs tanzaniens sont « surmotivés » car « c’est le match de l’année pour eux ».

« Ils jouent devant leur public. En plus, après leur victoire contre le Niger ils seront en confiance, » a ajouté le sélectionneur national.

« Nous abordons ces qualifications comme un mini-championnat et nous savons qu’à la fin, nous devons finir premier, » a-t-il dit, notant que « c’est un marathon pour se qualifier et on va respecter toutes les équipes du groupe ».

De son côté, Achraf Hakimi a fait observer que le football africain a progressé et que toutes les rencontres seront désormais difficiles, notant que l’équipe nationale est arrivée en avance en Tanzanie pour mieux se préparer, se faire une idée sur le terrain et s’adapter aux conditions climatiques du pays.

Le point fort de la Tanzanie est son jeu collectif, a-t-il assuré, ajoutant que le capitaine de cette équipe, Mbwana Ally Samatta, est « un grand attaquant ».

La sélection marocaine est logée dans le groupe E des éliminatoires du Mondial-2026 aux côtés du Congo, du Niger, de la Tanzanie et de la Zambie.