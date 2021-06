La célèbre marque automobile Tesla du milliardaire Elon Musk sera fabriquée en partie au Maroc.

En effet, selon Aujourd’hui le Maroc (ALM), une usine dans la périphérie de Casablanca vient de remporter un contrat pour construire et fournir des pièces automobiles à Tesla. La marque de voitures électriques américaine a donc choisi le royaume pour faire du «sourcing», ce qui a va certainement renforcer la position du pays dans les radars des constructeurs internationaux.

Dans le détail, la société américaine implantée à Bouskoura dans la région de Casablanca, STMicroelctronics, a démarré voilà quelques semaines la fabrication du transmetteur principal pour les engins de Tesla, et ce après avoir trouvé un accord avec la maison mère aux Etats-Unis, Tesla Motors, précise la même source.

Il s’agit là certes d’un premier pas, mais l’essentiel pour le Royaume est de se positionner sur le marché émergentes des voitures électriques à l’échelle mondiale. Tous les constructeurs et marques automobiles commencent à bifurquer vers la fabrication et la commercialisation des voitures totalement électriques et dotées de moteurs hybrides. Certains fabricants envisagent même de ne produire à moyen terme que des voitures dites propres. Dans ce sens, Tesla Motors fait figure de précurseur.

L’arrivée de Tesla au Maroc pour un contrat de fabrication de pièces pour ses modèles va encourager le pays à voir plus grand en matière de construction de voitures électriques, conclut ALM.