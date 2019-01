Infomédiaire Maroc – Le Crédit du Maroc a réalisé, entre le 5 et le 7 décembre, une émission de dette subordonnée portant sur un volume de 750 millions de dirhams dans le but d’accompagner le développement de son activité et de renforcer son ratio de solvabilité.

Les résultats de cet emprunt, après la séance d’allocation tenue le 7 décembre, démontrent un franc succès de l’opération qui a été souscrite plus de 16 fois.

Le taux d’intérêt nominal retenu à l’issue de la séance d’adjudication ressort à 4,05% pour les tranches fixes A (cotée) et C (non cotée).

Rédaction Infomédiaire