Ce sont 2062 jeunes – de différents horizons – qui ont pris part à la première édition du “Sustainable Innovation Fest”, premier festival en ligne au Maroc dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation durables et à fort impact au Maroc. Un évènement qui s’est tenu du 11 au 18 Juillet en ligne honorant les Objectifs du Développement Durable des Nations Unies, à travers un programme d’ateliers, de compétitions et de panels.

Des intervenants nationaux et internationaux

60 intervenants marocains et internationaux ont exposé divers leviers d’innovation et d’entrepreunariat durables notamment dans les secteurs de l’éducation, des énergies renouvelables, du changement climatique ou encore de la digitalisation. Les activités du Festival ont été visualisées plus de 28 000 fois.

Des invités prestigieux ont honoré Enactus de leur présence : Rachid YAZAMI, Inventeur des batteries au lithium et Professeur en Énergétique à Nanyang Technological University (Singapour) et Rachael JAROSH, Présidente et CEO d’Enactus Worldwide.

Des réflexions sur le Maroc Post-Covid

Les panels organisés lors du festival étaient l’opportunité de mener des réflexions autour des actions que le Maroc devrait entreprendre pour atténuer les retombées économiques et sociales de la crise, et d’activer les opportunités des secteurs clés tels que l’éducation, les énergies renouvelables, le changement climatique et la digitalisation.

« Pendant 8 jours, les membres de notre communauté et de l’écosystème entrepreneurial ont répondu présents à des formations, des ateliers et des webinaires tous orientés vers les 17 Objectifs du Développement Durable des Nations Unies et de la participation des jeunes à leur atteinte par des solutions entrepreneuriales durables.

Nous sommes très fiers de voir l’engouement qui a accompagné le Sustainable Innovation Fest qui a pu réunir plus de 2000 personnes en ligne. » – Majid Kaissar EL GHAIB – Président du Conseil d’Administration d’Enactus Morocco.

Une célébration de l’impact, de l’innovation et du leadership entrepreneurial

Le Fest était non seulement une célébration des 17 Objectifs du Développement Durable des Nations Unies, mais également une célébration du 17ème anniversaire d’Enactus Morocco au service du développement durable.

« Ce 17ème anniversaire a été l’occasion pour nous de rêver grand et d’organiser le Sustainable Innovation Fest, tout en honorant les Objectifs du Développement Durable. C’était également un appel à l’action commune : comment est-ce que nous, en tant qu’individus, en tant qu’organisations, entreprises, structures institutionnelles, pourront travailler ensemble et converger vers une même vision, celle de construire un monde inclusif et meilleur pour tous» – Maha ECH-CHEFAA – Directrice Exécutive d’Enactus Morocco

Cette année, la compétition nationale s’est tenue en ligne durant le Sustainable Innovation Fest. Après un cycle de compétition qui s’est déroulé en ligne, quatre équipes finalistes sont entrées en compétition pour le titre de champion national lors de la cérémonie de clôture du Festival.

L’équipe Enactus École Mohammadia d’Ingénieurs a été élue Champion National et représentera le Maroc à la World Cup Enactus 2020 qui se tiendra en ligne du 8 au 11 Septembre prochain.

« Nous sommes ravis et fiers de prendre encore une fois le flambeau marocain à la World Cup Enactus 2020, après cinq participations précédentes marquées par un palmarès plein d’accomplissements : Demi-finaliste en 2013 au Mexique, Vice-champion en 2014 en Chine, troisième place en 2015 en Afrique du Sud, quatrième place en 2018 et demi-finalistes en 2019 aux États-Unis » – Marouan JOUAIDI – Team Leader Enactus École Mohammadia d’Ingénieurs.