Les hôtels et clubs touristiques classés d’Agadir ont totalisé 1 935 868 nuitées touristiques durant les cinq premiers mois de 2019, selon les données du Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa. Ce chiffre est en hausse de 3,61% par rapport à la même période de l’année dernière, qui avait enregistré 1 868 508 nuitées. Les touristes français arrivent en tête avec 497 367 nuitées à fin mai 2019, en hausse de 10,45% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les touristes allemands arrivent en deuxième position avec 366 574 nuitées en progression de 3,7% par rapport aux cinq premiers mois de 2018, suivis des Anglais qui ont totalisé 304 535 nuitées (+23,93%) et des touristes nationaux avec 289 674 nuitées (+11,37%).

Les clubs touristiques classés ont comptabilisé le plus grand nombre de nuitées durant les cinq premiers mois de 2019, soit 610 776, suivis des hôtels 4 étoiles (575 152 nuitées) et des hôtels 5 étoiles (378 919 nuitées). Le taux d’occupation dans les différents hôtels, clubs et résidences touristiques classés s’est établi à 50,37% durant la même période.