Le Ministère de l’énergie, des mines et de l’environnement (MEME) et l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) ont annoncé, ce jeudi, le lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) relatif au développement de projets solaires photovoltaïques, dans le cadre du Programme solaire multi-sites Noor PV II (phase 1), lancé par le Roi Mohammed VI.

“Afin d’encourager la mise en œuvre de projets solaires par des opérateurs privés dans le cadre de la Loi n° 13-09”, le Ministère et l’Agence annoncent le lancement du Programme d’allocation de capacités dans des sites qualifies et pré-équipés par MASEN pour le développement de projets photovoltaïques, d’une puissance totale d’environ 400 MW, indiquent-ils dans un communiqué conjoint, notant que ce programme constitue la première phase de Noor PV II.



Le document de l’AMI a pour objectif notamment de fournir aux différents acteurs privés, désirant développer des projets solaires dans le cadre de la Loi 13-09, un descriptif dudit Programme et d’identifier leur intérêt à participer à l’Appel à Projets qui sera lancé dans un deuxième temps, selon la même source.

Ainsi, à travers un processus concurrentiel, MASEN mettra à la disposition des différents acteurs privés des sites qualifiés et pré-équipés, des infrastructures d’interconnexion, l’accès au réseau national à accorder par l’ONEE pour une capacité définie et des études de qualification (études topographiques, géotechniques, sismiques, hydrauliques, E&S …) et des données solaires mesurées relatives aux sites, fait-on savoir.



Les entreprises intéressées à participer audit Programme sont invitées à exprimer leur intérêt en soumettant le questionnaire disponible sur le lien http://www.PROJETNOORPVII-400MW-LOI1309.MA/, dûment rempli et accompagné des pièces justificatives qui y sont mentionnées ainsi que toute information jugée appropriée, ajoute-t-on.



La date limite de réception des dossiers de réponse à cet AMI est fixée au 28 février 2020 à 10h00, heure marocaine, conclut le communiqué