Lors du dernier Conseil d’administration de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, DG de l’Office, a souligné que la majorité des engagements mutuels de l’Etat et de l’ONEE, pris dans le cadre du Contrat Programme 2014-2017, ont été réalisés.

Cela concerne, notamment, la satisfaction de la demande, la maîtrise de la demande et les actions de sensibilisation y afférentes, la réduction de la part du fioul dans la production d’électricité, le plan de développement et le programme d’investissements, l’amélioration des performances techniques et commerciales, la rationalisation et l’optimisation des charges ainsi que la gouvernance.

Par la suite, El Hafidi a présenté les principes directeurs pour la préparation du nouveau Contrat Programme Etat-ONEE 2019-2023 qui est imprégné par les profondes mutations que connaissent les secteurs de l’électricité et de l’eau au Maroc (la reconfiguration du secteur des énergies renouvelables, la restructuration de la distribution multiservices, l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation…), de même que la synergie des deux métiers (électricité et eau), la digitalisation, la modernisation de la gestion et l’optimisation du fonctionnement de l’Office..