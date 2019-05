L’adhésion du Maroc à l’alliance « Mission Innovation » a suscité une large satisfaction parmi les membres de ce groupement international, voué à la promotion de l’innovation énergétique.

« C’est une excellente nouvelle que le Maroc intègre la famille de pays qui s’intéressent particulièrement à l’innovation en énergie propre », a déclaré Patrick Child, directeur chargé de la recherche-innovation à la Commission européenne, en marge de la 4ème réunion ministérielle de l’Alliance tenue cette semaine à Vancouver, sur la côte ouest du Canada.

Le responsable européen a rendu hommage au Royaume pour son engagement significatif à encourager l’investissement en matière de recherche et d’innovation énergétique, « une dynamique qui lui a valu d’être le premier pays africain à rejoindre ce club d’élite sur la scène internationale ».

Le Maroc, a dit Child, « dispose d’excellents atouts se rapportant notamment à sa situation géographique qui lui confère un énorme potentiel en termes d’énergie solaire ».

Il a estimé que la présence d’un pays africain au sein de l’Alliance favorisera un contact plus fluide avec d’autre pays du continent, appelés à relever des défis non négligeables en matière d’énergie.

« Il s’agit actuellement de mieux comprendre les besoins et les préoccupations mais aussi les apports que peuvent avoir les pays africains », a-t-il expliqué.

Même son de cloche chez Thorsten Herdan, directeur général en charge de la politique énergétique au ministère allemand de l’Économie et de l’énergie, qui a fait part de la satisfaction de l’Allemagne quant à l’adhésion du Maroc au groupement Mission Innovation.

« En intégrant l’Alliance, le Maroc en tant que membre africain actif peut aider à développer la collaboration dans un créneau tant prometteur qu’est la recherche en technologies énergétiques », a souligné Herdan.

Relevant la « bonne qualité » du partenariat tissé au fil des ans entre le Maroc et l’Allemagne, le responsable allemand a insisté sur le besoin qui se fait sentir de franchir un nouveau palier dans la coopération en matière de développement des combustibles propres (l’hydrogène et dérivés verts).

Les deux pays disposent d’un important potentiel de collaboration sur le registre de la recherche puisqu’elle est fondée sur des bases solides, a poursuivi le chef de la délégation allemande qui a rappelé les projets menés conjointement dans les domaines du solaire photovoltaïque, du solaire thermique à concentration et du stockage thermique.

Se félicitant, à son tour, de l’adhésion du Royaume à Mission Innovation, Michael Hübner, membre de la délégation autrichienne à la réunion ministérielle de Vancouver, a relevé l’intérêt d’une initiative de cette envergure pour revigorer l’effort mondial sur le front des énergies propres.

« Le Maroc et l’Autriche sont sur la même longueur d’onde » dans ce domaine, s’est réjoui Hübner, rappelant l’appel à projets pour le financement d’initiatives à caractère collaboratif pour développer des solutions innovantes de stockage énergétique impliquant les secteurs publics et privés. Cet appel auquel les deux pays se sont associés a été lancé par l’Alliance à l’occasion de sa conférence ministérielle organisée cette semaine au Canada.

Il a, dans le même contexte, indiqué que le Maroc, la Suède et l’Autriche veulent conjuguer leurs efforts afin de concrétiser les objectifs de l’Alliance et aller plus loin dans la définition d’agendas conjoints en la matière.

« Nous souhaitons formuler à l’avenir des agendas de recherche mondiaux pour accélérer le passage aux systèmes d’énergie verte », a relevé le responsable autrichien, précisant qu’il s’agit désormais de se concentrer sur le financement de projets multilatéraux de façon collective.

Il a appelé les instituts de recherche, les acteurs et les partenaires industriels à « travailler de concert sur des projets concrets afin que nous puissions collaborer ensemble sur le développement des technologies adéquates pour rendre nos systèmes énergétiques verts et sans carbone ».

Selon Hübner, l’appel « MI2019 on Energy storage solutions », lancé lundi par le Maroc, l’Autriche, la Suède, l’Inde, l’Allemagne et la Chine, « représente une étape très importante pour Mission Innovation » vers la concrétisation de son ambitieux projet.

Le Maroc a officiellement intégré mardi l’Alliance « Mission Innovation », devenant ainsi le 25ème membre de ce groupement international d’innovation énergétique.

« Mission Innovation » est une initiative mondiale visant à accélérer l’effort d’innovation dans les énergies propres publiques et privées pour lutter contre le changement climatique, rendre les énergies propres abordables pour les consommateurs et créer des emplois verts et des opportunités commerciales.