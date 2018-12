Infomédiaire Maroc – La 6ème édition de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables « IRSEC’18 », s’est ouverte, mercredi à Rabat, avec la participation de plus de 400 experts, chercheurs, industriels et décideurs dans le domaine des énergies renouvelables.

Lors de cette rencontre, organisée du 5 au 8 décembre sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, par l’Agence marocaine pour l’énergie durable « MASEN » et l’Espace méditerranéen de technologie et d’innovation (MSTI), une quarantaine d’experts internationaux confirmés vont exposer les toutes dernières avancées dans les domaines des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Cette édition, qui sera également marquée par la présentation des travaux de chercheurs venus du monde entier, se veut également une occasion pour les universitaires marocains d’explorer des opportunités de collaboration pour monter et développer des projets de recherche à très forte valeur ajoutée, surtout avec la présence massive des industriels nationaux et multinationaux. En parallèle, un grand espace d’exposition a été réservé aux industriels.

Dans une déclaration, le membre du Directoire de Masen, Obaid Amrane a noté que cette rencontre se veut une plateforme visant à faciliter la communication au sein de la communauté scientifique pour un meilleur partage et échange des connaissances, permettant ainsi de soutenir la dynamique du domaine des énergies renouvelables au Maroc. Il a également souligné les étapes importantes parcourues par le Maroc dans le secteur des énergies renouvelables, relavant l’objectif affiché par le Royaume de développer ses capacités de production de ces énergies, en particulier l’énergie solaire et éolienne. Le leadership du Maroc dans ce secteur est basé sur une vision globale intégrant le développement industriel, la recherche et l’innovation a-t’il déclaré, mettant en avant les compétences des chercheurs et des universitaires marocains et leurs apports en la matière.

Organisée sous l’égide du ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement durable et du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette édition est axée sur l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les technologies vertes, l’efficacité énergétique, le stockage d’énergie et les réseaux intelligents.

Réunissant des ministres, des directeurs de grands organismes et des personnalités des domaines académique, industriel, économique et social, l’IRSEC est devenu un espace d’échange incontournable entre les experts, les chercheurs, les industriels et les décideurs dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

