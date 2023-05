TAQA Morocco et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont procédé à la signature d’un accord de collaboration portant sur le renforcement des activités de formation, le développement des compétences et la recherche continue dans le domaine de l’énergie, en accélérant la transition énergétique et en mettant en avant de nouveaux modèles de développement énergétiques durables.

Dans le cadre de cette collaboration, l’UM6P déploiera son expertise et ses ressources à travers son département de Formation exécutive, qui joue un rôle clé dans la promotion des compétences et des connaissances spécialisées. Les professionnels du secteur de l’énergie pourront bénéficier de programmes de formation avancés, mettant l’accent sur les différentes sources d’énergie, y compris les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne et hydraulique, ainsi que sur des domaines émergents tels que l’hydrogène vert.

En plus de la formation et de la recherche, les deux structures s’engagent aussi à établir un dialogue permanent favorisant l’échange de connaissances et d’expériences, en mettant l’accent sur le transfert de connaissances et le partage de bonnes pratiques dans le domaine de la capitalisation des sources d’énergie. Des plateformes de collaboration seront mises en place, permettant aux acteurs clés du secteur de partager leur expertise, d’échanger des idées et de promouvoir des initiatives innovantes.

Une collaboration qui permettra également de développer des encyclopédies techniques collaboratives pour le transfert de connaissances et la diffusion des bonnes pratiques. L’expertise de l’UM6P dans le développement de MOOCS (Massive Open Online Courses) et des parcours de formation en e-learning faciliteront la digitalisation de l’expertise technique de TAQA Morocco offrant ainsi un accès à distance et plus large à des formations de qualité.

Abdelmajid Iraqui Houssaini, CEO et Président du Directoire de TAQA Morocco a exprimé son enthousiasme au sujet de cet accord de collaboration, en soulignant que : « Cette collaboration avec l’UM6P marque une étape importante dans notre mission de développer et partager notre expertise d’opérateur énergétique ainsi que de favoriser la recherche dans les nouveaux métiers de l’énergie ».

« Nous sommes ravis de travailler ensemble pour développer de nouvelles compétences, de promouvoir l’innovation et de relever les défis actuels et futurs du secteur énergétique au Maroc et en Afrique. Cette collaboration est un engagement ferme pour allier les efforts de nos deux institutions pour assurer une complémentarité et créer une dynamique de développement de formations qualitatives dans le domaine de l’énergie », a déclaré pour sa part Hicham EL HABTI, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique.